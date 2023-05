Jacobelli: «Sull’assenza di Leao dico questo»

Xavier Jacobelli, giornalista, ha analizzato l’assenza di Rafael Leao nella sfida di ieri sera tra Milan e Inter: le sue dichiarazioni

Ospite a Milan Tv, Xavier Jacobelli ha parlato in questi termini dell’assenza di Rafael Leao:

L’assenza di Leao non è un alibi per il Milan, né tantomeno la ragione per cui ha giocato così male. Giroud ha portato una croce, Diaz in quella posizione soffre moltissimo. Ci sono sei giorni di tempo per cercare di rimettere insieme i cocci. Il ritorno di Leao sarà fondamentale, credo che non sarà rischiato con lo Spezia ma ci vuole un altro Milan. Con lui in campo parti con un’altra condizione di spirito. Pioli avrà molte cose da dire alla squadra