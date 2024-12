Xavi Milan, nulla di vero: piena fiducia a Fonseca da parte della società rossonera

Xavi Milan, arrivano secche smentite da parte del club sull’indiscrezione circolata nella giornata di ieri: fiducia a Fonseca

Come riportato da Tuttosport nei giorni scorsi, il Milan ha smentito nelle ultime ore tutte le indiscrezioni relative al futuro di Paulo Fonseca.

Quella che ha destato più scalpore è sicuramente stata l’indiscrezione lanciata da ‘El Nacional’, che citando fonti certe ha evocato negli scorsi giorni addirittura una tratativa in fase avanzata tra il Milane l’ex tecnico del Barcellona, Xavi Hernández. Ipotesi che dal club vengono bollate come non plausibili. Si va avanti con Fonseca. Di più: bisogna schierarsi intorno a lui e difenderlo, almeno fino a quando non si vedrà la squadra all’opera a Verona. Dove, come detto, i piani alti di via Aldo Rossi si aspettano di vedere un cambio di passo da

parte di tutti, allenatore e giocatori senza distinzione.