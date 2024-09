Xabi Alonso a Sky: «Domani serve INTELLIGENZA, il Milan è la STORIA della Champions. Loro i DUE più forti»

Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, ha parlato anche a Sky alla vigilia della gara contro il Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Xabi Alonso ha dichiarato:

PAROLE – «Credo sia una partita diversa da quella col Bayern Monaco. Il Milan è comunque una grande squadra con grande blasone e qualità individuale. Loro hanno un’ idea e un sistema preciso, Fonseca è stato bravo: soprattutto nelle ultime 3 partite. Il Milan poi è la storia della Champions. L’ho sempre seguito, sia quello di Sacchi che di Capello. È un grande onore giocare contro di loro. Domani dobbiamo essere intelligenti. Non vogliamo lasciar dominare il Milan. Contro il Lecce hanno fatto 3 gol in 5 minuti. Abraham, Morata, Leao, Pulisic hanno grande qualità. Morata? Lui è un grande giocatore, lo conosco da quando era più giovane. È sempre stato competitivo, ora è maturato ed è un giocatore forte ed intelligente. Pulisic è in un momento molto buono. Importante per questa squadra. Sempre tra le linee. Veloce. Anche Leao. Anche Morata. Bisogna difendere bene e attaccare bene».