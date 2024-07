Wieffer si PRESENTA al Brighton: «Un sogno giocare qui, mi seguivano da tempo». Le parole dell’ex obiettivo del Milan a centrocampo

Dopo esser stato accostato per settimane al mercato Milan come obiettivo a centrocampo, Mats Wieffer cambia squadra ma non andrà in rossonero. Ufficiale il suo addio al Feyenoord e il trasferimento al Brighton. Queste le prime parole dell’olandese ai microfoni del canale ufficiale del suo nuovo club.

EMOZIONI – «Sì, naturalmente è sempre stato un sogno giocare in Premier League, ad alta intensità, e sono sempre stato abituato a giocare ai massimi livelli».

COME MAI LA SCELTA DEL BRIGHTON VISTE LE TANTE RICHIESTE? – «Un paio di cose. Mi seguiva già da diverso tempo (il Brighton, ndr), poi il modo di giocare, il club, il posto…dove è bello vivere. Conosco anche un paio di giocatori, ma lo sapevo già».

SULL’AIUTO DEGLI ALTRI OLANDESI IN SQUADRA – «Sì, ho parlato con alcuni di loro e mi hanno detto direttamente che c’è gente perbene, è un bel posto per vivere, oltre alla possibilità di crescere molto bene come calciatore. Quindi sto già guardando alla stagione che verrà».

RUOLO – «Penso che la mia posizione migliore sia quella da numero ‘6’, posso anche giocare box to box, ma preferisco giocare da ‘6’. La mia qualità è di partecipare alla costruzione, giocare molto con la palla avanti e a un tocco, mi piace molto. Naturalmente devi vincere molti duelli e penso che queste siano le mie qualità. Penso che la maggior parte delle mie qualità siano le migliori».