Wieffer Milan, niente da fare per Moncada: questo club mette a segno il sorpasso DEFINITIVO per il centrocampista

Arrivano aggiornamenti molto importante sul fronte Mats Wieffer, centrocampista in uscita dal Feyenoord e che il Milan aveva inserito nella propria lista di possibili rinforzi per la mediana.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, il centrocampista ha trovato l’accordo per le prossime cinque stagioni con il Brighton, che sborserà ben 30 milioni di euro più bonus per portarlo in Premier.