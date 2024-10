Walter Sabatini: «Questa squadra è la vera anti-inter. Daniel Madini? A Paolo dissi una cosa…»

Walter Sabatini ha fatto un pezzo della storia del calcio italiano come dirigente in molte realtà di Serie A. Attualmente fermo ai box anche per un problema di salute, su La Gazzetta dello Sport fornisce la sua analisi sul momento del nostro calcio e sulle posizioni alte della classifica dove, purtroppo, non figura momentaneamente il Milan.



NAPOLI ANTI-INTER – «Sì, anche se i nerazzurri restano i principali candidati allo scudetto. Il Napoli ha preso una strada di grandissima applicazione e velocità di pensiero. Gioca un calcio euforico, divertente e remunerativo, segna tanto. Sta crescendo Lukaku. Molti giocatori hanno una condizione stratosferica grazie al lavoro di un eccezionale allenatore. Quella di Conte è stata un’ottima scelta da parte di De Laurentiis. Antonio è un tecnico che fa sempre risultati. Senza Conte sarebbe stato difficilissimo per il Napoli uscire dalle sabbie mobili in cui si era impantanato».



COSA PENSA DI DANIEL MALDINI – «Che è molto forte, Lo dissi a papà Paolo tempo fa. Ha personalità, prende rischi ed è propositivo».