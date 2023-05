Milan Inter in Champions League: il commento di Sabatini

Walter Sabatini, noto dirigente, ha analizzato il derby in Champions League tra Milan e Inter: le sue dichiarazioni

Intervistato da Tuttosport, Walter Sabatini ha parlato così della sfida Milan-Inter in Champions League:

«Una delle due sicuramente non ci riuscirà a vincere la Champions (ride, ndr). Conquistare la coppa è un’impresa straordinaria, attendiamo questo duello in semifinale. Sicuramente poi lo stato d’animo futuro dei calciatori sarà condizionato dall’esito della semifinale. Chi passerà il turno avrà un motore della Ferrari per il finale di stagione, chi perderà sarà a pezzi, lo scontro lascerà il segno».