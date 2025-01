Condividi via email

Walker infiamma subito i tifosi rossoneri: le parole sul derby di domenica non sono passate inosservate. Le ultimissime sui rossoneri

Kyle Walker, primo acquisto del calciomercato Milan di gennaio, si è presentato in conferenza stampa dopo aver assistito ieri a San Siro alla vittoria in rimonta contro il Parma. Di seguito le sue parole sul derby contro l’Inter di domenica.

DERBY – «Derby? Ho già giocato contro l’Inter in Champions, sarà una partita diversa. Loro sono venuti con un blocco basso a Manchester, abbiamo dovuto aggirare questo blocco, potevamo fare meglio ma eravamo ancora all’inizio. Sarà entusiasmante giocarci nel derby. L’ultima sfida l’abbiamo vinta noi, loro cercheranno la rivincita, ma è una questione di mentalità, dobbiamo cercare di dare il massimo per noi stessi e per i tifosi».