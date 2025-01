Walker Milan, Zola commenta le voci: «Lui a volte ha delle lacune, il suo ruolo naturale è questo». Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha messo nel mirino Kyle Walker del Manchester City. Di seguito il commento di Gianfranco Zola su La Gazzetta dello Sport.

WALKER MILAN– «Il suo ruolo naturale è quello di esterno destro nella difesa a quattro o di laterale sempre da quella parte nel 3-5-2. Con Guardiola ha fatto pure il marcatore di destra nella linea a tre, ma in quella posizione non puoi mai distrarti e lui a volte nella marcatura sui piazzati… si dimentica l’uomo sul secondo palo. Da difensore centrale nella linea a quattro credo non si troverebbe bene. Per questo lo vedo meglio come terzino».