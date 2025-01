Walker Milan, arriva la richiesta del terzino: tutti i dettagli

Walker Milan, occasione per il calciomercato di gennaio. In uscita dal Manchester City, ha fatto la sua richiesta

In questi giorni è sbucato il nome di Kyle Walker in orbita Milan. Il classe 1990 è in uscita dal Manchester City e potrebbe rappresentare un’occasione nel calciomercato di gennaio. Un profilo esperto che può essere impiegato in primis come terzino destro, ma che in carriera ha fatto anche il centrale.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe chiesto un contratto fino al 2027. Unico problema, il suo arrivo escluderebbe quello di Rashford e viceversa.