MN24 – Walker Milan, svelata la data della sua presentazione: le ultimissime e i dettagli. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, nella giornata di ieri, ha ufficializzato l’acquisto a titolo temporaneo di Kyle Walker dal Manchester City. Il calciatore inglese, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe esordire proprio nel derby contro l’Inter.

Intanto, come appreso dalla nostra redazione, Walker terrà la presentazione in conferenza stampa lunedì pomeriggio per poi tornare in Inghilterra e chiudere qualche pratica di tipo burocratico