Walker Milan, trattativa alle battute finali: ultimo dettaglio prima della chiusura. Rossoneri sereni perchè... Ultimissime

Condividi via email

Walker Milan, la trattativa con il Manchester City è ormai alle battute finali: ultime pendenze tra il calciatore e il club inglese

Il calciomercato Milan è vicinissimo a chiudere il colpo Kyle Walker dal Manchester City, il primo della sessione di gennaio.

Gianluca Di Marzio ha riportato che il calciatore deve ancora risolvere alcuni aspetti con il City, riferite dal giornalista come delle questioni personali: per questo motivo ancora non sono state fissate le visite mediche. La trattativa è alle battute finali.