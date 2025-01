Walker Milan, Marinozzi non ha dubbi: «Acquisto giusto e vi spiego perchè»

Condividi via email

Walker Milan, Andrea Marinozzi, noto giornalista, ha commentato il possibile arrivo del terzino del Manchester a Milanello

Intervenuto a Sky, Andrea Marinozzi, noto giornalista, ha commentato così il possibile arrivo di Walker nel calciomercato Milan:

PAROLE – «Acquisto giusto per caratteristiche e mentalità vincente. A questa squadra manca leadership, manca da tempo nel Milan. L’anno scorso c’erano Giroud e Kjaer con un certo peso all’interno dello spogliatoio, ancora prima Tonali, Ibra quando giocava. Questo tipo di calciatore manca al Milan. Ben venga questo tipo di acquisto, in una zona di campo che vede già altri due giocatori ma che non sono andati bene».