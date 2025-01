Walker Milan, Ibrahimovic interviene in prima persona: ruolo fondamentale nell’affare!

Condividi via email

Walker Milan, Zlatan Ibrahimovic interviene in prima persona: ruolo fondamentale nell’affare per convincere il terzino inglese

Come riporta questa mattina il Daily Mail, per Kyle Walker il Milan è in cima alla lista delle possibili destinazioni. Il terzino ha le valigie pronte e nelle prossime ore i dirigenti rossoneri avranno nuovi contatti con il suo entourage.

In prima linea nella trattativa anche Zlatan Ibrahimovic, per convincere il giocatore ad accettare la proposta rossonera. Lo svedese potrebbe avere un ruolo fondamentale nella scelta definitiva.