Walker Milan, accadrà domani a San Siro: dopo firma e ufficialità c’è un obiettivo

Walker Milan, nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio ufficiale del trasferimento del difensore inglese in maglia rossonera

Kyle Walker è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, l’annuncio del suo arrivo è arrivato nella serata di ieri. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore domani sarà presente a San Siro per assistere al match di Serie A con il Parma.

Il calciatore poi dovrà risolvere gli ultimi problemi legati ai documenti per il permesso di soggiorno. Non essendo in lista UEFA (può essere aggiornata solo dopo la prima fase), l’ex Manchester City effettuerà il suo esordio direttamente il 2 febbraio nel derby, quello è l’obiettivo.