Walker Milan, Conceicao ha preso una decisione: la novità di calciomercato

Walker Milan, il tecnico dei rossoneri avrebbe preso una decisione sul calciatore inglese in uscita dal Manchester City

Sergio Conceicao avrebbe dato il suo ok al possibile acquisto di Kyle Walker, a riportarlo è Nicolò Schira sul proprio profilo X. Il suo eventuale arrivo in questa sessione di calciomercato, chiuderebbe le porte a Rashford.

Il Milan starebbe aspettando il via libera del Manchester City alla cessione del difensore inglese senza costi di trasferimento. Nel frattempo i rossoneri sono in trattativa con l’agente del classe 1990 per accordarsi su un contratto fino al 2027.