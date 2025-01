Condividi via email

Walker Milan: primo allenamento per il nuovo acquisto – VIDEO. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, nella giornata di ieri, ha ufficializzato l’acquisto a titolo temporaneo di Kyle Walker dal Manchester City. Il terzino di nazionalità inglese si è messo subito al lavoro sotto gli ordini di Conceicao.

Walker, come potete ben vedere dal video, ha avuto anche modo di conoscere i suoi nuovi compagni di squadra. Per la sfida di domani contro il Parma – con ogni probabilità non ci sarà.