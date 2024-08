Vos Milan: è un obiettivo CONCRETO, la STRATEGIA con l’Ajax e il super agente Zahavi

Il calciomercato Milan potrebbe non fermarsi al colpo Fofana. In tal senso si fa sul serio per Vos dell’Ajax

Come riportato da Calciomercato.com Il Milan è sceso in campo con un’offensiva ben strutturata ma ora è in un fase di riflessione. Anzi, di attesa perché i 9 milioni chiesti dall’Ajax per cedere Vos sono considerati eccessivi per un ragazzo che ha esordito e segnato in Europa League ma che ha ancora più presenze nell’under 23 dei Lanceri che in prima squadra. Pini Zahavi è tra gli agenti più potenti al mondo ed è il rappresentante di Vos. Il Milan, in questa fase, sta definendo l’accordo con lui in attesa dell’Ajax. La linea è questa: a 9 milioni l’affare non si farà ma se dovesse arrivare uno sconto allora il club rossonero sarebbe pronto a sferrare l’affondo decisivo.