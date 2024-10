Vogel attacca il Milan: «Non lo riconosco più! Preferisco guardare loro»

Vogel, ex centrocampista del Milan, ha criticato il momento attuale del club rossonero: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vogel, ex centrocampista del Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «È così, non lo riconosco più. Ho avuto la fortuna di giocare in una squadra irripetibile dove avevi la possibilità di scegliere qualsiasi cosa, dai mobili per la casa ai vestiti di Dolce e Gabbana. Ogni aspetto, anche il più piccolo, era pensato per vincere. Il Milan di oggi è un’altra cosa, e lo è anche in campo. Leao, Theo, Morata… sono ottimi giocatori, ma imparagonabili a Maldini e agli altri. Per questo preferisco guardare l’Inter».