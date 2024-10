Visnadi distingue tra campionato e Champions: «Il Milan ha colpe gravi in Serie A! Gol subito domenica da dilettanti»

Le parole di Gianni Visnadi intervenuto negli studi di Sky Sport durante il programma Campo Aperto: il commento sull’avvio di stagione rossonero

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianni Visnadi ha rilasciato queste dichiarazioni sull’avvio di stagione del Milan, in Serie A e in Champions League.

CHAMPIONS – «Il Milan ha perso 4 partite su 9 in questo inizio di stagione? Non credo che sia proprio giustissimo fare 4 su 9 perché due volte ha giocato con due squadre che sono nel numero, abbastanza ristretto, di squadre che possono vincere la Champions League, quindi quelle due sconfitte lì potevano essere a budget, chiaro che fanno comunque classifica, però sono delle colpe relative».

SERIE A – «Più gravi sono i punti persi in campionato, per esempio nella prima giornata contro il Torino. La partita di ieri credo che faccia ancora a suo modo storia a sé, perché non si possono sbagliare due rigori in una sola volta, perché, soprattutto, ancora più grave dei rigori, prendere il secondo gol. Il secondo gol è uno da dilettanti. Ora potremmo anche dire che è colpa di Fonseca, non lo dico io però, non me lo farai dire che è colpa di Fonseca, però non si può prendere un gol così in Serie A, una squadra che ha ambizioni giustificate di arrivare in alto».