Visite mediche Emerson Royal Milan: ecco quando si sottoporrà ai test fisici. Le ULTIMISSIME sul terzino brasiliano

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda Emerson Royal. I rossoneri hanno chiuso in giornata per il suo arrivo a titolo definitivo al Tottenham e lo aspettano in città per le visite mediche e la firma sul contratto con il Milan.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il terzino destro è atteso in Italia nella giornata di domenica 11 agosto mentre l’indomani, lunedì 12 agosto, sosterrà le visite mediche.