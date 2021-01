Vigilia di Bologna-Milan: conferenza stampa di Pioli alle 12:00

Domani sarà già vigilia di Bologna-Milan: vediamo il programma dei rossoneri prima della partenza per la delicata trasferta in Emilia

Domani, venerdì 29 gennaio, sarà giornata di vigilia di Bologna-Milan per i rossoneri di Stefano Pioli, gara crocevia del campionato dei rossoneri.

CONFERENZA E RIFINITURA – Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alle ore 12:00. A seguire ci sarà la rifinitura alle 14:30 e successivamente la partenza per il capoluogo emiliano. Un giorno per sciogliere gli ultimi dubbi e capire come sistemare la formazione tra recuperi e solite assenze.