Giuseppe Sala non ha voluto commentare la vicenda riguardante il centrocampista del Milan, Tiemoué Bakayoko. Le sue parole riprese da Sportface:

«Ho visto il video ma non ho parlato con il questore quindi non saprei commentarlo e non vorrei dire cose improprie. Sentirò il questore».