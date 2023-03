Vicario costretto a fermarsi: le condizioni dell’obiettivo del Milan

Attraverso il suo profilo Instagram, Guglielmo Vicario ha fatto luce sulle sue condizioni di salute. Le parole del portiere dell’Empoli, obiettivo di calciomercato del Milan .

Attraverso il suo profilo Instagram, Guglielmo Vicario ha fatto luce sulle sue condizioni di salute. Le parole del portiere dell’Empoli, obiettivo di calciomercato Milan .

PAROLE – Dati i tanti messaggi di affetto ricevuti mi sembra doveroso aggiornarvi sulle mie condizioni di salute. Gli esami che ho fatto in seguito alla brutta botta subita hanno escluso qualsiasi lesione ma il quadro clinico che si è creato purtroppo mi obbliga ad una pausa forzata dall’attività sportiva. Ci vorrà un po’ di tempo e pazienza, ma sono già focalizzato sul rientro e non vedo l’ora di potermi riaggregare il prima possibile ai miei fantastici compagni. Oggi farò il tifo da casa e non poter esserci fisicamente è difficile da accettare ma con cuore ed anima sarò dentro quello stadio a lottare con la mia squadra. A presto e grazie di cuore a tutti voi.