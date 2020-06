Verso Lecce-Milan: in difesa scelte obbligate per Stefano Pioli

Solo tre i centrali difensivi a disposizione di Stefano Pioli in vista della sfida di Lecce con Romagnoli per giunta in diffida

La sfida con il Lecce di lunedì sera allo stadio via del Mare sarà un vero e proprio rebus per il Milan e soprattutto per Stefano Pioli. Posto che la sfida in Coppa Italia contro la Juventus può dare alcune indicazioni ma non troppe, vuoi per le assenze ma soprattutto per l’inferiorità numerica per quasi tutta la partita, il tecnico rossonero avrà un primo riscontro proprio nella sfida in Salento.

In difesa le scelte sono obbligate, con i soli Romagnoli, Kjaer e Gabbia disponibili sia per la sfida con il Lecce ma anche per quella successiva, a San Siro contro la Roma. Partita in cui si potrebbe dover rinunciare al capitano che, in diffida, se ammonito lunedì sera, sarebbe squalificato, obbligando ad una inedita coppia Kjaer-Gabbia.