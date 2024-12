Verona Milan, Fonseca ha un solo dubbio in attacco: loro in pole ma quella tentazione toglie il sonno al tecnico

Verona Milan, Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, deve sciogliere il dubbio Camarda per la sfida di domani sera: le ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi in casa Milan è giornata di vigilia in vista della gara di domani contro il Verona.

Oggi Fonseca deciderà chi schierare tra difesa e attacco. Anche in area restano i dubbi: Musah e Pulisic sono fuori per infortunio, così come Okafor. A disposizione ci sono Morata e Abraham che possono comporre l’asse centrale: Alvaro dietro Tammy. Sugli esterni Chukwueze a destra, con Leao a sinistra. L’unica incognita? Camarda, che scalpita per prendersi la maglia.