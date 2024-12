Verona Milan, Fonseca tenta l’azzardo: mossa a sorpresa con gli scaligeri, tifosi spiazzati

Verona Milan, Paulo Fonseca sarebbe fortemente tentato di lanciare Francesco Camarda dal primo minuto venerdì sera

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, in vista della gara di venerdì sera sul campo del Verona, potrebbe optare per una mossa a sorpresa nella formazione titolare del suo Milan.

Camarda titolare, Fonseca ci pensa: cosa fa lui che Morata e Abraham non fanno. I tifosi e il momento no della squadra spingono il golden boy delle giovanili in campo dall’inizio. Ha 16 anni, fisico e carattere: adesso cerca il primo gol.