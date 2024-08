Ventola NON HA DUBBI sulla lotta scudetto: «Come fa questa squadra a non essere la FAVORITA?». Le dichiarazioni dell’ex Inter

Intervenuto a Viva el Futbol, trasmissione in onda su Twitch, l’ex attaccante nerazzurro, Nicola Ventola, ha parlato cosi della lotta scudetto in cui rientra ovviamente anche il Milan.

PAROLE – «L‘Inter è favorita perché ha cambiato poco, ha aggiunto ma i titolari sono gli stessi. Le altre sono cantieri aperti, l’Inter come fa a non essere la favorita? Deve essere bravo l’allenatore a tenerli sempre al 100% nella stagione lunga perché soprattutto due anni fa ha peccato in questo. Però sono cresciuti tutti, anche l’allenatore: ha preso più potere decisionale».