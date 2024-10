Ventola: «Il Bayer Leverkusen ha ASFALTATO il Milan per 60 minuti. Ho FIDUCIA in Fonseca, ma c’è un RAMMARICO». L’analisi

Ventola, ex attaccante dell’Inter, a Viva El Futbol ha analizzato la prestazione del Milan contro il Bayer Leverkusen in Champions League.

L’ANALISI – «Ho sentito tante cavolate e cose diverse su questa partita. La domanda è: perchè il Milan non può fare dall’inizio quello che ha fatto negli ultimi 20-25 minuti? Sapete tutti la fiducia che ho nell’allenatore e nella rosa del Milan, questo è il mio rammarico e dispiacere. E’ vero che il Bayer Leverkusen è una squadra incredibile, li ha presi in velocità per 60 minuti ha asfaltato il Milan che ha sofferto tanto. Poi capisci che sei capace anche tu: non è che il Leverkusen cala, se crei così tanto è perché tu hai capacità e qualità per far male. Ho visto troppo dislivello. Il Leverkusen anche se ha vinto il campionato l’anno scorso non lo metto tra le top 8 e il Milan se la deve giocare anche se il Leverkusen è avanti nel percorso. Il Milan ha le capacità e le idee dell’allenatore per fare quello che fatto 20 minuti: non può stare a soffrire in quella maniera».