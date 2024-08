Varriale PUNGE Leao: «Il mercato del Milan DIPENDE dalla sua mancata esplosione, per lo scudetto...»

Il noto giornalista Enrico Varriale si esprime sulla griglia di partenza per l’inizio della Serie A e punge Leao commentando il Milan

Nel giorno dell’inizio del nuovo campionato di Serie A, Enrico Varriale su X commenta le griglie e le previsione fatte dai colleghi giornalisti ed esprime le proprie perplessità sul Milan: nel suo giudizio sul mercato una frecciatina diretta a Rafael Leao.

PAROLE – «Fare griglie sulla Serie A con ancora 15 giorni di Calciomercato non ha molto senso. Unica valutazione concorde è che l’Inter sia nettamente in pole position avendo cambiato poco e bene la squadra che ha trionfalmente conquistato lo scudetto. Alle spalle di Inzaghi 4 squadre. Devono completare l’organico: il Milan, legato alla sempre attesa esplosione del talento di Leao, dopo aver scelto una linea molto aziendalista.

L’Atalanta brava e sfortunata in Supercoppa col Real, deve chiarire la vicenda Koopmeiners e, nel caso, sostituirlo degnamente».