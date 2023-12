Varriale: «Leggo l’intervista di Maldini e penso solo a una cosa». Le sue parole pubblicate sui propri profili social

Varriale è intervenuto sul proprio profilo Twitter per parlare dell’intervista che Paolo Maldini ha rilasciato a La Repubblica.

VARRIALE – «Leggendo l’intervista di Paolo Maldini si rafforza la mia convinzione che ogni club, specie i grandi, dovrebbe avere tra i suoi dirigenti apicali uomini di campo che ne conoscano la storia.Dirigenti non solo per fare mercato ma pure fondamentali per le dinamiche di spogliatoio»