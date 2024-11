Varriale su Milan Juve: «Milan involuto, la Juve non tira mai in porta». Le parole

Milan Juve, il commento di Varriale dopo il pareggio a reti inviolate di San Siro. Le sue parole condivise sul profilo X

Enrico Varriale, sul suo profilo X, ha analizzato così il pareggio per 0-0 della Juve a San Siro contro il Milan.

IL COMMENTO – «Finisce tra i fischi un bruttissimo #MilanJuve dominato dalla paura di perdere di 2 squadre imperfette che rischiano di non qualificarsi in Champions. Senza punte e con #Koopmeiners ancora deludente @juventusfc non tira mai in porta. Ancora peggio @acmilan involuto e senza idee».