Vanni SENTENZIA: «Il Milan DEVE vincere o pareggiare, altrimenti... Per l'Inter OCCASIONE di fare questo RECORD»

Intervenuto ai microfoni di TMW, Franco Vanni, giornalista de La Repubblica, ha commentato il derby tra Inter e Milan in programma questa domenica, 22 settembre, alle 20.45. Rossoneri sfavoriti e a rischio crisi, nerazzurri con la possibilità di scrivere un nuovo record. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «L’Inter arriva al derby benissimo. Una partita come quella con il City, dopo il pareggio incolore col Monza, dà fiducia. A maggior ragione perché arriva dopo la sconfitta drammatica del Milan contro il Liverpool: una partita tra le peggiori giocate in Europa dai rossoneri a mia memoria. Il tema è capire chi ha più pressione addosso: il Milan deve vincere o quantomeno pareggiare, altrimenti Fonseca salta e qualcosa succede nello spogliatoio. L’Inter è a un millimetro da un’occasione storica, fare il record relativo alla striscia positiva nel derby. Dovesse non vincere, potrebbe subire un contraccolpo, dato che è così abituata a vincere. Bisogna vedere la tenuta psicologica dei due gruppi».