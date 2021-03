Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

CONTINUA L’AGGIORNAMENTO, CLICCA QUI

Ore 13.40 – Serie A, Insigne è l’MVP del mese di marzo. De Siervo: «Grandi doti tecniche e di leadership» – Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha vinto il premio di MVP della Serie A del mese di marzo. La notizia

Ore 13.15 – Juventus, Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino: domani il rientro alla Continassa – Dopo gli impegni con il Portogallo, Cristiano Ronaldo è atterrato questa mattina a Torino. La notizia

Ore 12.30 – Serie A, le designazioni arbitrali per la 29ª giornata di campionato – L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 29ª giornata di Serie A, la decima del girone di ritorno. Le designazioni

Ore 12.05 – Zhang vuole il 100% dell’Inter: pronto un bond da 250 milioni di euro – Il presidente dell’Inter Steven Zhang sta studiando un piano per acquistare il 100% delle azioni del club nerazzurro. I dettagli

Ore 11.33 – Scambio Pogba e Dybala? – Fabio Paratici è al lavoro per lo scambio di lusso fra Juventus e Manchteser United. Le ultime sulla possibile operazione

Ore 11.12 – Sinisa può solo aspettare – Il pericoli infortuni è stato scampato ed ora il Bologna attende il rientro in Italia di Takehiro Tomiyasu e Musa Barrow dagli impegni con le rispettive i nazionali. I due giocatori, come riferisce Corriere Bologna, torneranno in città in serata ma si alleneranno a Casteldebole solo domani. Di fatto la prima seduta a ranghi completi in vista di Bologna-Inter sarà solo venerdì, nell’immediata vigilia del match.

Ore 10.55 – 138 milioni per gli agenti – La FIGC ha pubblicato i i Compensi dei Procuratori Sportivi per l’anno 2020 in Serie A, squadra per squadra. La spesa totale, come segnala Calcio&Finanza, è stata di 138 milioni di euro. Juventus (20 milioni), Roma (19 milioni) e Milan (14 milioni) sono le tre squadre che hanno speso di più in commissioni. L’unica altra squadra ad aver speso più di 10 milioni in commissioni è stato il Napoli. LA CLASSIFICA COMPLETA.

Ore 10.34 – Godin vs Ibra – Diego Godin ha parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: «Non amo chi mi manca di rispetto. Con Ibra è stato un siparietto divertente, io lo insultavo nella mia lingua, lui nella sua, ma è solo roba di campo». L’INTERVISTA COMPLETA

Ore 10.21 – Roma, emergenza difesa – La Roma è in piena emergenza difesa in previsione della gara contro il Sassuolo. Scelte forzate per il tecnico Paulo Fonseca: i dettagli

Ore 10.02 – Lazio-Torino, il recupero – In attesa di conoscere il terzo atto in Tribunale di Lazio-Torino, si iniziano a valutare le possibili date in cui le due squadre si affronteranno. 29 aprile e 19 maggio sono i giorni presi in considerazione, visto anche lo spostamento della Coppa Italia al Mapei Stadium.

Ore 9.54 – Juventus, Demiral positivo – Merih Demiral è risultato positivo al coronavirus. il difensore della Juve salterà il derby di sabato, la partita di mercoledì col Napoli e quella successiva col Genoa. Potrebbe esserci speranze per l’Atalanta. TUTTI I DETTAGLI

Ore 9.34 – Le condizioni di Gosens – Dalla Germania arrivano buone notizie per Gian Piero Gasperini e l’Atalanta: Robin Gosens è completamente ristabilito. I dettagli sulle sue condizioni

Ore 9.02 – Aguero alla Juve – La Juventus proverà a giocare di anticipo per il Kun Aguero. L’attaccante argentino ha deciso ufficialmente di lasciare il Manchester City a fine stagione e il club bianconero è a lavoro per approfondire i contatti.

Ore 8.55 – Milan, questione rinnovi – Il Milan a breve dovrà mettersi a trattare con Mino Raiola anche del rinnovo del capitano Alessio Romagnoli. Il punto della situazione

Ore 8.43 – Il futuro della Roma – Secondo quanto riportata da Il Tempo, Maurizio Sarri è intrigato dal progetto giallorosso mentre Massimiliano Allegri aspetta la Juventus. I dettagli

Ore 8.02 – Napoli, il punto sugli infortunati – Secondo Corriere dello Sport David Ospina e Diego Demme salteranno la gara di sabato contro il Crotone. Diverso invece il discorso per quanto riguarda la gara contro la Juventus del 7 aprile. In quel caso Demme dovrebbe essere regolarmente a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso mentre Ospina sosterrà un provino alla vigilia della gara contro i bianconeri.