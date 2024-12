MN24 – Ultime notizie Milan: si punta al rientro di Leao, Loftus e Musah per la Supercoppa. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan sta in questi giorni preparando la sfida di campionato contro la Roma. Paulo Fonseca – causa infortuni – avrà domenica sera dunque la squadra rimaneggiata.

Come appreso dalla nostra redazione a Milanello si sta lavorando per far rientrare in vista della Supercoppa Musah, Leao e Loftus-Cheek. La prima partita in programma sarà contro la Juventus il 3 gennaio 2025.