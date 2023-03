Ibrahimovic, un gol nella leggenda: ma è una notte amara

Zlatan Ibrahimovic ha segnato ieri il gol che vale il record della rete più anziana della storia della Serie A

Per Zlatan Ibrahimovic è stata una serata a due volti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante è entrato ancora di più nella storia della Serie A diventando il marcatore più anziano del campionato grazie al rigore segnato in Udinese-Milan. Spodestato Billy Costacurta nella serata in cui per la prima volta indossa la fascia di capitano rossonero.

Ma è stata una serata amara e Ibra ne è consapevole: «Questa squadra invece non ha esperienza per giocare da campione, per questo arrivano gli up and down».