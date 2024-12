Udinese Genoa 0-2: prima vittoria per Vieira, Pinamonti decisivo

Udinese Genoa 0-2: un gol di Pinamonti e un’autorete di Giannetti regalano i primi tre punti a Vieira. Solo un quarto d’ora per l’ex Milan Balotelli

Nella gara delle 12.30 e valida per la 14esima giornata di Serie A, prima vittoria del Genoa di Vieira. Il Grifone si impone 0-2 a domicilio sul campo di un’Udinese in 10 dopo soli due minuti di gioco per l’espulsione di Touré.

A decidere la sfida il gol nel primo tempo di Pinamonti e l’autorete nella ripresa di Giannetti. Per l’ex Milan Mario Balotelli solo il quarto d’ora finale.