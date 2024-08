Turco Milan, VISITE in corso a Milano: tutti i DETTAGLI dell’operazione col Salisburgo

Turco Milan, VISITE in corso a Milano: tutti i DETTAGLI dell’operazione finalizzata col Salisburgo nelle ultime ore

Sono in corso in queste ore a Milano le visite mediche di Nicolò Turco con il Milan. I rossoneri proprio nelle ultime ore hanno definito il ritorno in Italia dell’attaccante classe 2004.

Come riportato da Sky Sport il Diavolo ha trovato l’accordo con il Salisburgo sulla base di una proposta in prestito con diritto di riscatto per una cifra totale di 2 milioni di euro. Turco giocherà nel Milan Futuro.