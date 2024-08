Turco Milan, accordo trovato con il Salisburgo! CIFRE e DETTAGLI dell’operazione

Turco Milan, accordo trovato con il Salisburgo! Tutte le CIFRE e i DETTAGLI dell’operazione per il classe 2004

Nuovo colpo per il calciomercato Milan, che ha chiuso la trattativa per Nicolò Turco. L’ex attaccante della Juventus, oggi in forza al Salisburgo, vestirà dunque la maglia del Milan Futuro.

Come confermato in questi minuti da Calciomercato.com i due club hanno trovato l’accordo per il ritorno in Italia del classe 2004 sulla base di un’operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro.