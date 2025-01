Turci avverte il Milan: «La vera cosa importante della stagione non è l’Europa ma un’altra!». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a MilanNews24 per parlare di Milan. Di seguito le sue parole sugli obiettivi stagionali.

Il Milan dove può arrivare in campionato ed in Champions League?

«Un percorso importante in Europa sarebbe vanificato senza accesso alla prossima Champions League. Arrivare ta le prime quattro o almeno le prime cinque, sperando che il ranking ci consenta di avere di nuovo cinque squadre in Champions, deve essere questo l’obiettivo principale. Il percorso europeo sta un po’ mascherando il campionato: una partita in casa con il Cagliari deve essere tanto importante quanto una con il Girona. Arrivare tra le prime otto non nasconderebbe il campionato. Chiaro che l’appetito in Europa vien mangiando, però per giocare anche in futuro alcune patite, bisogna far bene in campionato».