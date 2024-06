Turchia Portogallo 0-3, Leao è agli ottavi di Euro2024: la prestazione del rossonero e di Guler. Il tabellino del match

Il Portogallo si qualifica agli ottavi di Euro2024 da prima in classifica! Decisiva la seconda vittoria nella seconda giornata contro la Turchia per 3-0: Montella strapazzato da Martinez.

Il rossonero Leao ha giocato il primo tempo per poi esser sostituito: un’altra ammonizione per simulazione che non gli permetterà di giocare l’ultima, e un po’ inutile, partita del girone. Guler è invece entrato al minuto 70: Montella l’ha voluto preservare in vista dell’ultimo e decisivo match.