Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha ricordato il derby di ritorno vinto dal Milan: tre punti fondamentali per lo scudetto

Intervenuto a DAZN, Riccardo Trevisani ha parlato così del derby di ritorno tra Milan e Inter:

«La partita, oltre che il risultato, sono stati clamorosi. La partita poteva finire 3-0 sul campo per l’Inter e non c’è niente da dire, ma quei 5 minuti sul campo spostano il campionato per il Milan».