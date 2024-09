Trevisani AVVISA il Milan: «Non puoi sempre permetterti di FARE QUESTO! Ho notato che…». Le sue dichiarazioni

Anche Riccardo Trevisani, durante il programma Fontana di Trevi, ha espresso il suo parere sul Milan di Paulo Fonseca visto nel derby. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Non sarà facile per il Milan sviluppare questo tipo di gioco. Non puoi reggere tutto il campionato con Pulisic, Leao e due punte, con Reijnders che avanzava. Ho notato che se attacchi l’Inter la metti in difficoltà, così come hanno fatto i rossoneri. Non serve aspettarla».