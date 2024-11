Trevisani: «La squadra migliore per Allegri è il Milan perché il Milan è mal allenato»

Trevisani a Cronache di Spogliatoio ha parlato del futuro di Allegri lanciando anche una frecciatina a Fonseca. Le dichiarazioni

FUTURO ALLEGRI – «Può andare serenamente in quasi tutte le squadre forti del nostro campionato. Secondo me Allegri ha un budget, magari non i 9 che gli dava la Juve con una “grande intuzione” di Andrea Agnelli, ma minimo 6-7. Quindi la Roma pagherebbe 7 ad Allegri, 3,5 a De Rossi, 1,5-2 a Juric. Pagare 12 milioni per avere Allegri non è il massimo della vita. Non credo sia l’opzione Roma quella corretta. Continuo a pensare che la squadra migliore sia il Milan, sia per il livello della squadra, sia perché conosce l’ambiente e perché è mal allenata attualmente».