Totti, clamoroso annuncio: «Mi hanno cercato in Serie A! Sono convinto di questa cosa»

Totti, ex capitano della Roma, ha aperto clamorosamente alla possibilità di tornare a giocare in Serie A: clamorosa dichiarazione

Durante un evento organizzato da Betsson presso lo Sportitalia Village, Francesco Totti, ex capitano della Roma accostato anche al calciomercato Milan in passato, ha dichiarato:

PAROLE – «Ci sono state di recente squadre di Serie A che mi hanno chiamato e mi hanno fatto venire un po’ di pensieri. Sarebbe difficile ma nella vita mai dire mai. Ci sono già stati dei giocatori in passato che sono tornati in campo dopo tanti anni dal loro ritiro. Sicuramente, se dovessi tornare a giocare in Serie A, mi dovrei allenare bene».