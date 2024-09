Tossani SICURO: «Fofana non lo valuto MALE, tutt'altro! Prima c'era Bennacer, ma ora... E sul suo RUOLO la penso così»

Le parole del match analyst Michele Tossani ai microfoni di Milannews.it sul nuovo arrivato in casa Milan: Fofana!

PAROLE – «Non lo valuto male, tutt’altro. Arriva da un altro sistema, quello del Monaco, che faceva un gioco verticale in cui lui era il box to box. Qui è chiamato a fare l’equilibratore, deve coprire tantissimo il campo. Nel derby ha commesso un errore in uscita, grave ma solo quello. Non è facile se pensiamo che deve dare copertura a 4 giocatori e mezzo. In rosa come equilibratori il Milan aveva solo lui e Bennacer, ma ora l’algerino si è infortunato».