Torriani Milan: il portiere si CONFERMA anche contro il Monza, futuro sempre più CHIARO

Sostituto in casa. Dopo l’ottima tournée in America, Torriani si è confermato anche in Milan Monza. Il futuro è sempre più chiaro:

come riportato da Calciomercato.com ha confermato di avere personalità e qualità per fare il vice-Maignan. Il Milan potrebbe decidere di affidarsi a lui nel frattempo che Sportiello recuperi dall’infortunio senza decidere di prendere un rimpiazzo dal mercato come Scuffet.