Torino Milan, arrestati due tifosi granata dopo il match: COSA È SUCCESSO nell’ultimo match di Serie A

Durante la sfida tra Torino e Milan, terminata 3-1 per i granata, sono stati colti in flagrante due tifosi del Torino per aver lanciato all’interno della curva Maratona un grosso petardo.

La Polizia di Stato della Questura di Torino ha arrestato due appartenenti agli Ultras Granata responsabili dell’esplosione. Come riportato da Sportface, durante le perquisizioni effettuate presso le abitazioni dei due tifosi sono stati rinvenuti e sequestrati gli indumenti utilizzati per l’occasione.