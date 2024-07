Toni FIDUCIOSO su Morata: «Mi è sempre piaciuto, è un valore aggiunto per il Milan». Le dichiarazioni

L’ex attaccante Luca Toni è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per analizzare la nuova stagione e il nuovo attaccante rossonero Alvaro Morata.

PAROLE – «Se Vlahovic è in forma e la Juve farà bene, vivremo una bella sfida. Ma vediamo anche se Osimhen alla fine resterà a Napoli o andrà via. E attenzione a Morata. Alvaro è un attaccante che mi è sempre piaciuto e sarà un valore aggiunto per il Milan».