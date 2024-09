L’ex centrocampista del Milan Sandro Tonali ha ricevuto un bellissimo gesto da parte dei tifosi del Newcastle

Bellissima dimostrazione d’affetto da parte dei tifosi del Newcastle nei confronti dell’ex centrocampista del Milan Sandro Tonali, reduce da una lunga squalifica inlittagli per il caso scommesse.

Benché lasciato a sorpresa in panchina dal tecnico del Newcastle Eddie Howe per la gara casalinga dei Magpies contro il Tottenham, il calciatore si è visto in ogni caso dedicare dalla curva dei tifosi di casa uno striscione recitante «Tonali: midfield maestro from Milano», che in italiano significa «Tonali, maestro del centrocampo da Milano».